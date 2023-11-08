صحة المنيا تنفي نقص أدوية السكر بالتأمين الصحي

حرص اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على متابعة انتظام سير عمل المنظومة الصحية بالمحافظة، والوقوف على جودة الخدمات العلاجية والطبية المقدمة للمواطنين، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكيد على اتخاذ الإجراءات الوقائية المشددة، سواء بالمستشفيات أو الوحدات الصحية، أو القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، استمرار حملات التفتيش والمتابعة الميدانية، على المستشفيات المركزية والعامة، بمختلف مراكز المحافظة، للوقوف على توافر كل الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية، وانتظام عمل الأطقم الطبية والعاملين بالمنظومة الصحية، إلى جانب أعمال النظافة والتعقيم بشكل مستمر، مشيرًا إلى استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ100 مليون صحة، والقضاء على قوائم الانتظار والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي، والحفاظ على صحة الأم والطفل، والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور محمد رسلان، مدير فرع التأمين الصحى بالمنيا، أن التأمين الصحى، يعمل بكامل طاقته لتقديم خدمة طبية متميزة، مؤكدًا توافر كل الأدوية، خصوصًا أدوية الأمراض المزمنة، وانتظام صرفها للمرضى، نافيا ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من نقص في أدوية السكر بالتأمين الصحى.

ولفت وكيل الوزارة، إلى أن أدوية السكر متوفرة سواء الأقراص، أو حقن الأنسولين mixtard، أنه فى حال وجود نقص في أي من أنواع الأدوية، يتم توفير البديل بنفس المادة الفعالة على الفور.