حبس متهم بسرقة بطاريات السيارات 4 أيام

أمرت النيابة العامة ، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لاتهامه بسرقة بطاريات السيارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.



وبحسب التحقيقات، فإن المتهم له معلومات جنائية، وقام بسرقة بطارية سيارة حال توقفها فى منطقة الأميرية، بمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة البطاريات من داخل السيارات بأسلوب "الضغط على الكابود".

شن قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن "الأقصر – المنوفية– أسوان - الإسماعيلية" حملات مكثفة وذلك لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على الإتجار بالمواد المخدرة.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية ) بدائرة مركز شرطة إسنا بالأقصر.. وبحوزتهما (2 كيلو جرام من مخدر الحشيش- فرد محلى وطلقة –دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" ).

وضبط (عاطل- له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.. وبحوزته (2,200 كيلو جرام من مخدر الحشيش – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية).

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" ) بدائرة مركز شرطة دراو بأسوان.. وبحوزته ( كيلو جرام من مخدر الحشيش – 3 كيلو جرام من مخدر البانجو – عدد من أقراص التامول المخدر – بندقية خرطوش – عدد من الطلقات النارية– طبنجة – 2 سلاح أبيض).

وضبط ( عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول" ) بدائرة قسم شرطة الإسماعيلية.. وبحوزته (كمية من مخدرى "الحشيش، البانجو").

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.