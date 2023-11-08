عاجل.. إصابة جنديين من جيش الاحتلال الإسرائيلي على حدود لبنان

أعلنت قناة "القاهرة الإخبارية" في نب أعاجل لها، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صرح بإصابة جنديين بتبادل لإطلاق نار على حدود لبنان.

إصابة جنديين بتبادل لإطلاق نار على حدود لبنان

أعلن الجيش اللبناني ، في بيان له اليوم الأربعاء ، عن ضبط أجزاء بنادق حربية مفككة على متن إحدى الشاحنات في ميناء طرابلس شمالي لبنان.

وأوضح البيان أن دورية من مديرية المخابرات ضبطت أمس أجزاء بنادق حربية مفككة نوع M4 داخل أحد الطرود داخل حرم ميناء طرابلس، وذلك أثناء الكشف على شاحنة قادمة من تركيا على متن إحدى البواخر المحمّلة بالبضائع وطرود الألبسة..مشيرا إلى أنه تم إلقاء القبض على مالك الشاحنة وهو مواطن لبناني.

وعلى صعيد متصل.. ألقت دورية من المخابرات القبض على مواطن لبناني في منطقة ببنين بعكار شمالي لبنان ؛ وذلك لإتجاره بالأسلحة الحربية وضبطت داخل منزله وسيارته أسلحة وذخائر حربية وكمية من المخدرات.

وأمس الثلاثاء، شنت طائرة مسيرة إسرائيلية غارة على أطراف بلدة محيبيب الحدودية بمنطقة النبطية في جنوب لبنان، فيما أسفر التصعيد عن مقتل 83 شخصاً في الجانب اللبناني، بينهم 11 مدنياً على الأقل.

وأكد الإعلام المحلي أن منطقتي الضهيرة وطير حرفا تعرضتا لقصف مدفعي، فيما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي صباحا على جبل اللبونة قرب بلدة الناقورة، في حين حلق طيران الاستطلاع فوق قضاء صور والساحل البحري.

كما شن الجيش الإسرائيلي 3 ضربات مدفعية على أطراف مروحين وراميا.

وعُثر على 16 منصة صواريخ فارغة في جنوب مدينة صور، كانت قد استخدمت لإطلاق صواريخ أمس باتجاه فلسطين المحتلة.