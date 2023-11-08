إزالة 106 حالات تعدِِ على الأراضي الزراعية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، التعاون المستمر بين كل أجهزة الدولة للتصدى بكل حزم ودون تهاون للتعديات على الأراضي الزراعية، وأن الأجهزة المعنية تقوم بمواجهة كل من تسول له نفسه التعدي على الأرض الزراعية أو أراضي أملاك الدولة، لافتًا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تكليفات رئيس الجمهورية، وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حسم لكل أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات الرادعة، بتقديم الموظفين المتقاعسين والمخالفين للجهات المختصة، وتطبيق القانون على المتعدين.

واستعرض المحافظ، جهود الأجهزة التنفيذية والأمنية ، في تنفيذ حملات التعديات على رقعة الأرض الزراعية وأملاك الدولة، إذ أزالت الوحدات المحلية 104 حالات تعدِِ على الأرض الزراعية، خلال حملات مكبرة تم تنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية منها، 34 حالة تعدِِ بالعدوة، و16 حالة تعدِِ ببنى مزار، و3 حالات تعدِِ بالمنيا، و13 حالة تعدِِ بسمالوط، و11 حالة تعدِِ بمطاى، و4 حالات تعدِِ بديرمواس، و22 حالة تعدِِ بمغاغة، وحالة تعدِِ بملوى.

ففى مراكز (المنيا- العدوةـ بنى مزار)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 53 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية منها، 34 حالة تعد خارج الحيز العمرانى بالعدوة، بقري (الشيخ مسعودـ القايات- برمشا)، و16 حالة تعدِِ بمركز بنى مزار، شملت قرى (الحسينية ـ أبوجرج ـ شلقام) وحى شرق وغرب المدينة، و4 حالات تعدِِ بالبناء المخالف على الأرض الزراعية، بقرى (تله- صفط الخمار- طوخ الخيل) بمركز المنيا، إلى جانب ردم حفر أساس بحى غرب المدينة.

وفي مراكز (سمالوطـ ديرمواسـ مطاى)، تمكنت الوحدات المحلية من إزالة 28 حالة تعدِِ، منها 13 حالة تعدِِ على أراض زراعية وبناء مخالف، بقري (قلوصنا ـ منقطين ـ بنى غنى ) بمركز سمالوط، و 11 حالة تعدِِ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية، بقرى (منبال - إبوان ـ حلوة) وحى غرب وشمال مدينة مطاى، وإزالة 4 حالات تعدِِ بقرية دلجا بمركز ديرمواس، وتم التعامل الفوري والإزالة في المهد، واتخاذ كل الإجراءات القانونية الرادعة حيال المتعدين.

وفى ذات السياق، نفذت الوحدة المحلية لمركز مغاغة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة، بالتعاون مع الجهات المعنية، إذ شملت قرى (ميانةـ طنبدى- شم- آبا) وأسفرت الحملات عن إزالة 22 حالة تعدِِ على الأرض الزراعية، وتم تنفيذ الإزالة بالكامل واتخاذ اللازم حيال المتعدين، وفى مركز ملوى تم رصد حالة تعد على أملاك دولة، بمساحة ١٠ أفدنة بعمل شبكة ري بالظهير الصحراوي الغربي، وعلى الفور تم رفع وإزالة المخالفة واتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالف.