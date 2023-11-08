الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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حقوق الإنسان بالبرلمان: تعامل الغرب مع أحداث غزة "ازدواجية وكيل بمكيالين"

طارق رضوان رئيس لجنة
طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب

قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إنه منذ اندلاع الحرب الغاشمة على الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، كانت مصر حاضرة منذ البداية ومساندة للقضية الفلسطينية بشكل عام، مشددًا على أن موقف مصر كان سباق بالمقارنة بتحركات الدول الأخرى.

 الحرب الجارية في غزة

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وأضاف “رضوان”، أن مصر استغلت موقفها الإقليمي القوي الثابت في الضغط الدولي وعلى حكومة الاحتلال بشان إدخال المساعدات الإنسانية التي ليست قليلة ولكنها ترخص للدفاع عن المدنيين العزل بقطاع غزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار”، المذاع عبر فضائية “دي أم سي”، اليوم الأربعاء. 

ونوه بأن حقوق الإنسان المصطلح البراق الذي ما دام تشدقت به دول عظمي وما يحدث الآن في غزة لا يمكن ألا أن يسمى الضاحكات المبكيات، فطالما تشدق الغرب بكلمة حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، وبدأ الغرب الآن من خلال المنظمات الحقوقية الشعوب التي قامت بالضغط على حكوماتها لاتخاذ موقف من هذه الانتهاكات.

وأشار إلى أنه سوف يتغير مفهوم وتطبيقات حقوق الإنسان كثيرًا بعد انتهاء الحرب الجارية في غزة، مؤكدًا أن هناك بعض الدول التي كانت تطلق السهام على مصر بشأن حقوق الإنسان تتقدم الآن بمشاريع قوانين لتغليط العقوبات على الفلسطينيين سواء بطردهم أو تطبيق عقوبات مادية وحبس بشأن من يتطاول على الكيان المحتل أو الصهيونية بشكل عام، موضحًا أن مشاريع التشريعات لم تدخل ضمن المنظومة التشريعية ولكنها تؤكد الكيل بمكيالين والمعايير المزدوجة للغرب.

 

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