الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

انطلاق مباراة الأهلي وسيراميكا بالدوري

الأهلي وسيراميكا
الأهلي وسيراميكا

انطلقت منذ قليل مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا على ملعب المقاولون العرب ، لحساب منافسات الدوري الممتاز.

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ويخوض الأهلي اللقاء كما يلي:

 حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏
خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم  ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏
خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر.  ‏
خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏

بينما على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

بينما يأتي تشكيل سيراميكا في المواجهة كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.
الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.
خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد أن حقق نتيجة الفوز في أول 3 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا عند المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

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