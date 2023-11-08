فرار جديد لفروع التوثيق المتنقلة

أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل القرار رقم 6251 لسنة 2023، والخاص بإنشاء فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 و41 و42 و43 و44.

ونص القرارارعلى "بعد الاطلاع على القانون رقم 114 لسنة 1946، بشأن تنظيم الشهر العقاري والقوانين

المعدلة له ولائحته التنفيذية، وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية،

وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 5 لسنة 1964 بتنظيم مصلحة الشهر العقاري والتوثيق"

و نصت المادة الأولى من القرار على أن ينشأ فرع للتوثيق المتنقل باسم مركز خدمات مصر المتنقل رقم 40 و41 و42 و43 و44، يتبع مكتب التوثيق المركزي، ويقوم بكافة أعمال التوثيق المختلفة في الأيام التي تحدد له".

والمادة الثانية: يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارًا من 2023/11/4.