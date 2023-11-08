الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

التوت الأزرق مفيد لنظام الغذائي

بوابة الوفد الإلكترونية

أوضحت وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية (FDACS)، عبر موقعها الإلكتروني، أن التوت الأزرق يحتوي على مضادات أكسدة أكثر مقارنة بغالبية أنواع الفاكهة والخضار الأخرى.

وقد يساعد في منع الأضرار الناجمة عن السرطان، وأمراض القلب، والزهايمر.

 

وأشارت الأبحاث إلى أن إضافة نصف كوب من التوت الأزرق الطازج يوميًا إلى نظام غذائي صحي متوسط، يضاعف من مستوى مضادات الأكسدة في الجسم.

 

ويُعتبر التوت الأزرق مصدرًا رائعًا لفيتامين "سي"، والألياف، ولا يحتوي على أي دهون تقريبًا، بحسب ما ذكرته وزارة الزراعة وخدمات المستهلك في ولاية فلوريدا الأمريكية.

 

وقد يُخفّض نسبة الكوليسترول، كما يُقلل من خطر الالتهاب

وقدّمت وزارة الصحة العامة في قطر، عبر حسابها الرسمي على منصة "إنستجرام"، 5 نصائح لتُذكّر نفسك بضرورة تناول الفاكهة والخضار يوميًا:

 

احتفظ بالفاكهة حيث يمكنك رؤيتها. ضع العديد من أنواع الفاكهة في وعاء زجاجي بالثلاجة

جرّب أنواع وألوان مختلفة من الخضار والفاكهة

جرّب طهي وصفات جديدة غنية بالخضار والفاكهة

أضف الفاكهة والخضار إلى وجبات طعامك المفضلة

استبدل وجبات الطعام الخفيفة المليئة بالسكر والدهون بالفاكهة

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الجريدة الورقية