محافظ قنا يُتابع مستجدات مشروعات "حياة كريمة"

وجَّه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الأربعاء، الأجهزة التنفيذية بضرورة التعاون المستمر والتنسيق فيما بينهم، وتكثيف الجهود وعمل معاينات فورية على الطبيعة لتلافى الملاحظات كافة التى تعوق التسليم، وبدء التشغيل التجريبى لمشروعات حياة كريمة، مع إعداد تقرير دورى يشمل المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تسليمها، والمشروعات التى ما زالت يجري العمل بها، تمهيدًا للبدء في تقديم الخدمات للمواطنين.

عقد المحافظ، اجتماعًا لمناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتقديم الدعم والتيسيرات اللازمة للمشروعات المتأخرة تنفيذًا لتكليفات القيادة السياسية.

بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أركان حرب حازم محمد الصادق مسئول دار الهندسة بقنا، وعدد من القيادات التنفيذية، ورؤساء المدن، وضباط القوات المسلحة المشرفين على تنفيذ مشروعات المبادرة بالمراكز المستهدفة، ومسئولى القطاعات الخدمية بالمحافظة، و مسئولي دار الهندسة.

نسب العمل بكل مشروع:

استعرض محافظ قنا، خلال الاجتماع نسب الإنجاز بكل قطاع خدمي على حدة، ومنها قطاعات: "الكهرباء، الصرف الصحي، مياه الشرب، الصحة، المجمعات الخدمية والزراعية، الغاز، الاتصالات، الطرق، تبطين الترع، الوحدات الاجتماعية"، فضلًا عن بحث أهم التحديات، واقتراح حلول تنفيذية لها، بالإضافة إلى متابعة الموقف النهائي لاستلام عدد من المشروعات المنتهية بعدد من القطاعات الخدمية، والتأكيد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة تشغيل المنشآت التي يتم استلامه، من أجل الاستفادة منها في تقديم خدمة المواطنين بالقرى المستهدفة.

شددَّ المحافظ، علي المتابعة اليومية والمستمرة للوقوف علي سرعه الانتهاء من الأعمال والالتزام كافة بالمواصفات الفنية للمشروعات.