إليفا ماونتن فيو أحدث أعمال شركة ماونتن فيو في المستقبل سيتي

إن الاستثمار العقاري هو أحد أنواع الاستثمارات الأكثر شيوعًا والأكثر ربحية، وعندما يتعلق الأمر بالبحث عن فرص استثمارية مثيرة في عقارات مصر، فإن كمبوند إليفا في المستقبل سيتي يبرز كوجهة استثمارية استثنائية ومميزة، يقدم المشروع السكني من شركة ماونتن فيو للتطوير العقاري فرصة فريدة للاستثمار في السوق العقارية المصرية.

بمساحة تبلغ 680 فدانًا، يُعد كمبوند إليفا مشروعًا ضخمًا يجمع بين الفخامة والموقع المميز، مما يجعله وجهة استثمارية استثنائية، يقع المشروع في موقع حيوي ومتميز، مما يزيد من جاذبيته للمستثمرين والمشترين على حد سواء.

ما يميز كمبوند إليفا هو التفرد والتميز في تصميمه ووحداته السكنية، يتضمن المشروع وحدات فاخرة تلبي أعلى معايير الجودة والراحة، سواء كنت تبحث عن شقة أنيقة أو فيلا فاخرة، ستجد في إليفا ما يناسب ذوقك واحتياجاتك.

إلى جانب ذلك، يتميز إليفا بتوفير مجموعة من المرافق والخدمات الراقية التي تجعل منه مجتمعًا متكاملًا، من مرافق الترفيه واللياقة البدنية إلى المساحات الخضراء وحمامات السباحة، يوفر إليفا كل ما تحتاجه لتجربة حياة مريحة وممتعة.

لا يمكننا إلا أن نشجع على استكشاف فرص الاستثمار في كمبوند إليفا في المستقبل سيتي، إذْ يجمع بين الموقع المميز والتصميم الفريد والخدمات الراقية، إنها فرصة استثمارية مثيرة تستحق النظر بجدية، والتي يمكن أن تضيف قيمة كبيرة لمحفظتك العقارية.

كلمنا علي الأرقام دي عشان تعرف تفاصيل أكثر عن مشروع ماونتن فيو الجديد، ونساعدك تختار الوحدة المناسبة ليك بأفضل سعر ونظام تفسيط:

الاتصال على رقم الهاتف التالي:- 01127034666

التواصل عبر تطبيق الواتساب من هنا: 01127034666

موقع كمبوند إليفا مستقبل سيتي:

موقع كمبوند إليفا المستقبل يُعَدُّ واحدًا من أكثر المميزات التي تجعله وجهة مميزة ومثالية للسكن والاستثمار، يقع كمبوند إليفا في قلب مدينة المستقبل، وهي منطقة تعتبر واحدة من أكثر المناطق التي تشهد نموًا وتطورًا في مصر.

يتيح لسكان كمبوند إليفا الوصول السهل إلى مرافق مدينة المستقبل المتطورة والحديثة، إذْ تتميز المنطقة بتقديم تكنولوجيا متقدمة وبنية تحتية متطورة، بالإضافة إلى ذلك، يقع المشروع بالقرب من مراكز التسوق الراقية والمطاعم العالمية والمدارس والمستشفيات، مما يسهل على السكان الوصول إلى كل ما يحتاجونه في حياتهم اليومية بسهولة ويسر.

إن موقع كمبوند إليفا المستقبل يجمع بين الفخامة والملائمة، إذْ يوفر للسكان حياة حضرية متكاملة تتيح لهم الاستفادة القصوى من وسائل الراحة والمرافق الحديثة، وفي الوقت نفسه يتيح لهم الاستمتاع بجو من الهدوء والطبيعة في المنازل والمساحات الخضراء المحيطة بالمشروع.

باختصار، موقع كمبوند إليفا في مدينة المستقبل يجمع بين مزايا الحياة الحضرية والبيئة الهادئة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للعيش والاستثمار في منطقة تتميز بالنمو والازدهار.

مرافق ومعالم بجوار المشروع:

بفضل موقعه المتميز، يمكن لسكان إليفا الوصول بسهولة إلى الكثير من المناطق الحيوية في مصر:

مدينتي: يعتبر كمبوند إليفا نقطة انطلاق مثالية لاستكشاف مدينتي، إذْ يمكن الوصول إليها في غضون 5 دقائق فقط، هذا يتيح للسكان التمتع بسهولة التسوق والترفيه في هذه المنطقة النابضة بالحياة.

العاصمة الإدارية الجديدة: بالمثل، يمكن للسكان الوصول إلى العاصمة الإدارية الجديدة بسهولة وسرعة، إذْ تبعد مسافة 5 دقائق فقط عن كمبوند إليفا، هذا يتيح لهم الوصول بسهولة إلى مراكز الأعمال والإدارة في هذه المنطقة الحيوية.

القاهرة الجديدة: إذا كنت ترغب في استكشاف مدينة القاهرة الجديدة، يمكنك القيام بذلك بسهولة أيضًا، إذْ تبعد مدينة إليفا ماونتن فيو مسافة 18 دقيقة فقط عن هذه المدينة الحديثة، هذا يمنح السكان الفرصة للاستمتاع بأنشطة ومعالم هذه المدينة النابضة بالحياة بسهولة ويسر.

مساحة كمبوند إليفا:

بمساحة فاخرة تمتد على مدى 680 فدانًا من الجمال الطبيعي والمساحات الخضراء الخلابة، يقف مشروع ماونتن فيو المستقبل سيتى الذي يمل اسم (إليفا) كقطعة فنية فريدة تجمع بين الرفاهية والفخامة في قلب مدينة المستقبل، إن هذه المساحة الشاسعة تمنح السكان فرصة استثنائية للاستمتاع بأسلوب حياة يتضمن المزيد من الأماكن للاسترخاء واللعب والاستكشاف، مما يجعل من العيش في كمبوند إليفا تجربة استثنائية تعكس روعة الطبيعة والتصميم العصري.

تصميم كمبوند إليفا مستقبل سيتي ماونتن فيو:

تصميم كمبوند إليفا يعكس مزيجًا رائعًا من الفن والرفاهية، إذْ تم تصميمه بعناية فائقة ليوفر للسكان بيئة سكنية فريدة ومتطورة، يتميز التصميم بالخطوط العصرية والمعمار الفني الذي يتناغم بشكل مثالي مع المحيط الطبيعي المحيط به.

تضم المساحات الخضراء الواسعة والمتنوعة والحدائق المتناثرة في جميع أنحاء المشروع، مما يخلق جوًا هادئًا ومنعشًا للسكان للاستمتاع بالهدوء والاسترخاء، تم تضمين البنية التحتية الحديثة والتجهيزات العالية الجودة لضمان حياة مريحة مليئة بالرفاهية.

تم توظيف أفضل المهندسين والمصممين لضمان أن تصميم إليفا يلبي أعلى معايير الجودة والجمالية، ولذلك يضم المشروع تصميمًا مذهلًا يجمع بين العملية والفن، مما يجعل من كمبوند إليفا وجهة مميزة للسكن والاستثمار.

خدمات كمبوند إليفا ماونتن فيو:

كمبوند إليفا يقدم مجموعة شاملة من الخدمات لضمان راحة ورفاهية سكانه، من بين الخدمات المميزة التي يقدمها المشروع:

أمن وحراسة على مدار الساعة: يتميز إليفا بنظام أمني متقدم يضمن سلامة وأمان سكان المشروع على مدار الساعة.

مرافق ترفيهية متنوعة: يشمل المشروع مجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية مثل مسابح، نوادي صحية ورياضية، مناطق للألعاب الخارجية والداخلية، وحدائق جميلة.

مناطق تجارية ومراكز تسوق: يوفر إليفا مساحات تجارية ومحلات تجارية لتلبية احتياجات السكان بالإضافة إلى مراكز تسوق تحمل أشهر العلامات التجارية.

مدارس ومرافق تعليمية: يتيح المشروع وصول سهل إلى مدارس ومؤسسات تعليمية متميزة لضمان تعليم جيد للأطفال.

مستشفى ومرافق طبية: تتوفر مرافق طبية متكاملة داخل المشروع لتوفير الرعاية الصحية للسكان.

مساحات خضراء وبحيرات صناعية: يمتد إليفا على مساحات خضراء شاسعة ويتضمن بحيرات صناعية وشلالات تضيف جمالًا طبيعيًا للمشروع.

مواقف سيارات مغطاة: يتوفر مواقف سيارات مغطاة للسكان للحفاظ على سياراتهم آمنة ومحمية.

باختصار، كمبوند إليفا يسعى جاهدًا لتوفير الخدمات والمرافق كافة التي يحتاجها السكان لضمان حياة مريحة ومرافقة لا تضاهى في مصر.

أسعار كمبوند إليفا:

الشقق الفاخرة: تبدأ أسعار الشقق من 4,400,000 جنيه مصري.

التاون هاوس: تبدأ أسعار التاون هاوس من 11,700,000 جنيه مصري.

الفلل الفاخرة: تبدأ أسعار الفلل من 7,500,000 جنيه مصري.

الفلل المستقلة: تبدأ أسعار الفلل المستقلة من 20,800,000 جنيه مصري.

أنظمة سداد كمبوند إليفا مدينة المستقبل:

الكمبوند يقدم أنظمة سداد مرنة تتيح للمشترين والمستثمرين فرصة الاختيار بناءً على احتياجاتهم وقدراتهم المالية، يمكن للمشترين الاستفادة من نظام السداد الآتي:

مقدم 5%: يمكن للمشترين دفع 5% فقط كمقدم لحجز وحداتهم السكنية في كمبوند إليفا.

تقسيط يصل إلى 8 سنوات: بعد دفع المقدم، يمكن للمشترين تقسيط المبلغ المتبقي على مدى فترة تصل إلى 8 سنوات، مما يسمح بسداده بشكل مريح وملائم لميزانيتهم.

لماذا تستثمر في ماونتن فيو مستقبل سيتي؟

يختار كثيرٌ من الأشخاص الاستثمار في مشروع إليفا لأسباب مهمة عدة تجعله وجهة مثالية للعيش والاستثمار، إليك بعض الأسباب التي تجعل مشروع إليفا خيارًا مميزًا:

الموقع المميز: يقع كمبوند إليفا في منطقة استراتيجية بالقرب من مدينتي والعاصمة الإدارية الجديدة والقاهرة الجديدة، مما يجعله قريبًا من المرافق والخدمات الرئيسية ومراكز الأعمال.

التصميم الرائع: يتميز المشروع بتصميمه الفني الرائع والمعمار المميز، مما يضفي على المشروع جاذبية وجمالًا فريدين.

المرافق الراقية: يوفر إليفا مجموعة واسعة من المرافق الترفيهية والخدمات مثل المسابح والنوادي الصحية والحدائق الخضراء، مما يضمن توفير أسلوب حياة مريح وممتع للسكان.

أنظمة السداد المرنة: توفر الشركة أنظمة سداد مريحة تتيح للعملاء تحقيق أحلامهم بالاستثمار في وحدات إليفا بسهولة، إذْ يمكن البدء بدفع مقدم 5% وتقسيط المبلغ المتبقي لفترة تصل إلى 8 سنوات.

سابقة الأعمال الممتازة: شركة ماونتن فيو العقارية لها سجل حافل من المشاريع الناجحة والمميزة في مصر، مما يشير إلى مصداقيتها وقدرتها على تنفيذ مشروعات عالية الجودة.

باختصار، يجمع مشروع إليفا بين موقعه المتميز، والتصميم الفني، والمرافق الراقية، وأنظمة السداد المرنة، مما يجعله خيارًا مثاليًا للسكن والاستثمار في مصر.

عن شركة ماونتن فيو العقارية:

شركة ماونتن فيو العقارية هي واحدة من الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر، إذْ تأسست هذه الشركة المرموقة بسمعة استثمارية ممتازة وسجل حافل من المشاريع الناجحة في القطاع العقاري، إذْ تمتاز شركة ماونتن فيو بالتفرد والابتكار في تصميم وتنفيذ المشاريع السكنية والتجارية، مما جعلها واحدة من أكثر الشركات تميزًا ونجاحًا في هذا القطاع.

تتفرد شركة ماونتن فيو بتقديم مشاريعها ذات المستوى العالي من الفخامة والجودة، إذْ تجمع بين العمارة الحديثة والمرافق المتميزة لخلق بيئة سكنية وحضرية تلبي تطلعات السكان، بالإضافة إلى ذلك، تضمن الشركة استدامة المشاريع واحترامها للبيئة والمجتمع المحيط.

تعتمد شركة ماونتن فيو على فريق من المهنيين والمختصين في مجالات متعددة، بالإضافة إلى تطبيق أحدث التقنيات في تنفيذ مشاريعها، بفضل هذا الالتزام بالجودة والابتكار، تستمر شركة ماونتن فيو في تقديم مشاريع استثمارية وسكنية مميزة تلبي تطلعات العملاء والمستثمرين.