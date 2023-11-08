مشاهدة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وجالطة سراي بدوري الأبطال

يستعد فريق الكرة الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني لمباراة قوية أمام نظيره جالاتا سراي التركي، فى المواجهة التى تجمعهما، ضمن الجولة الرابعة من المجموعة الأولي بدور مجموعات دوري أبطال أوروبا.



تقابل بايرن ميونخ ونظيره جالاتا سراي 3 جولات سابقة ببطولة دوري أبطال أوروبا، حقق من خلالها البافاري الفوز فى مباراتين، وحسم التعادل بين الفريقين لقاءً وحيدًا.



يستضيف ملعب إليانز أرينا لقاء بايرن ميونخ وجالاتا سراي الليلة بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساء.



تذاع مباراة بايرن ميونخ ضد جالطة سراي في الجولة الرابعة ببطولة دوري أبطال أوروبا، عبر شبكة قنوات، beIN Sports".



بات بايرن ميونخ أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يسجل 38 هدفًا بعد أول 10 جولات بالمسابقة، فيما سجَّل العملاق البافاري 10 أهداف في الشوط الثاني خلال منافسات بطولة الدوري الألماني للمرة الأولى في تاريخه.



وانتصر بايرن ميونخ على نظيره بوروسيا دورتموند بـ4 أهداف دون رد، في كلاسيكر البونديسليجا، على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر الدوري الألماني.



يقع فريق بايرن ميونخ في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الألماني، برصيد 26 نقطة، بينما يقع دورتموند رابعًا برصيد 21 نقطة بجدول المسابقة.

