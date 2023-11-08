أستاذ علوم سياسية: تسليح المستوطنين في الضفة الغربية إرهاب منظم ومخطط متكامل

علق الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وأن جيش الاحتلال يفتح جبهة جديدة للقتال ويكون مرهق لهم، مشددًا على أنها ليس إجراءات أو تدابير تتخذها المستوطنين، مشددًا على أن هذا مخطط متكامل يحظى بدعم كامل، وتحظى بدعم كامل من الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التى تتابع ما يجرى دون أن تتخذ أى إجراءات في هذا الإطار.

تسليح المستوطنين في الضفة الغربية

وأشار إلى أن الشرطة تقدم تسهيلات لهم وسن تشريعات جديدة خاصة بتسليح المستوطنين في الضفة الغربية، موضحًا أن هذا يكشف أننا أمام إرهاب منظم وممنهج وليست مجرد إجراءات، وذلك حسبما جاء في مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز”.

وتابع: “المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى فى توقيتات مخالفة لما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني والأردني، باعتبار أن الأردن هى المشرفة على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمقتضى اتفاق شارع مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية”، مؤكدًا أنه من الواضح أن إسرائيل تريد تقطيع أواصل قطاع غزة إلى 5 مناطق، الهدف منها سيطرة الأمن الإسرائيلي، كما أنه مخطط واضح، والأمر الآن ليس مجرد إجراءات تتم بصورة ما.

وأوضح أن ما يجري الآن هو بنك أهداف وليس مجرد عمليات وفق لردود الفعل، موضحًا أن إسرائيل تريد إقامة مناطق بدون عسكريين أو مدنيين في شمال غزة، والهدف هو سيطرة الأمن الإسرائيل ومخطط واضح لعدم وجود عناصر من أي تنظيمات من المقاومة الفلسطينية.

أكد د. إكرام بدر الدين، استاذ العلوم السياسية، أن مصر كان لها دور نشط ودور مقدر من دول العالم منذ بداية الأزمة، سواء كان هذا الدور على دبلوماسية القمة أي الدبلوماسية الرئاسية أو على دبلوماسية وزارة الخارجية المصرية، مشددًا على أن منذ بداية الحرب على غزة كان هناك تواصل بين الرئيس عبدالفتاح السيسي مع العديد من القادة في العالم سواء كان هذا من خلال لقاء مباشر أو اتصالات هاتفية.

وأوضح "بدر الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أنه في هذا الإطار الدبلوماسي المكثفة التي بذلته الدولة المصرية والقيادة المصرية الدعوة لمؤتمر قمة السلام بالقاهرة والذي شهد حضور دولي مكثف من رؤساء دول وعدد من المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدًا أنه كان يتم التأكيد على ثوابت الموقف المصري والتأكيد على حماية المدنيين وتقديم المساعدات الإنسانية وإيجاد حل لهذه القضية الذي طال أمدها ومستمره منذ 75 عام.

وأشار إلى أن مصر كانت دائمًا تناصر الحقوق الفلسطينية المشروعة منذ 48، حيث إن مصر خاضت عدد من الحروب من أجل هذه القضية بجانب السلام، موضحًا أن مصر لها تأثيرها وثقلة في الإقليم الشرق الأوسط، مؤكدًا أن وجهة النظر المصرية تتمثل في نزع جذور ومسببات الأزمة بإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه.