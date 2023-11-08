الدقهلية تحيل 112 مخالفة تموينية للنيابة العامة

تابع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.

أوضح محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خصوصًا فى الأسواق ومحلات بيع أنواع السلع كافة لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أن الحملات لضبط الأسعار مكثفة ومنع الغش التجاري والاحتكار.

في هذا الصدد قال محافظ الدقهلية: "إن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات من خلال قطاع التموين أو من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن أسفرت عن تحرير 112 محضرًا بالمخالفات بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وقرر "مختار" إحالة المحاضر المحررة للنيابة العامة كافة لإعمال شئونها.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابة التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والأسواق والمحلات وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشأن حملات اللجان الخماسية علي مدار أسبوع.

من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية، أن الحملات التي تم تنفيذها شملت مراكز ومدن والمنزلة والمطرية وجمصة ونبروه وبلقاس وأجا وميت سلسيل والجمالية والمنصورة ومحلة دمنة وتمي الأمديد، إذْ تم المرور علي 110 مخابز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها من دون إذن رسمى أو عذر قهري عن الإنتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات، وأيضًا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والأسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة، والتأكد من تواجد قوائم الأسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الإجراءات حيال المخالفين وكانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن، وتوقف عن الإنتاج وتحرير إنذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء إنتاج وعدم إعطاء بون، وعدم نظافة أدوات العجين، وأيضًا محاضر عدم إعلان عن الأسعار ومحاضر غش تجارى، ومحاضر سلع مجهولة المصدر، ومحاضر بيع بأزيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر ذبح خارج السلخانة، ومحاضر تجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود فواتير ومحاضر تجميع مقررات تموينية ومحاضر تجميع دقيق بلدي مدعم وتم ضبط 110 كيلو جرامات لحوم بلدية وكبده ومنتجات لحوم و110 لترات بنزين 80 و200 لتر سولار و2 طن زيت طعام و130 إسطوانة غاز ونصف طن رنجة ونصف طن سكر ونصف طن أعلاف و80 شيكارة فول بلدي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقال وكيل الوزارة مدير مديرية التموين: "إن المديرية تفتح قنواتها الرسمية لتلقي شكاوى المواطنين وذلك من خلال البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: (https://www.shakwa.eg) أو الخط الساخن ( 16528) أو تطبيق "في خدمتك على" Google Play" لمستخدمي هواتف الأندرويد أو من خلال إرسال رسالة عبر صفحتنا وتسعد المديرية والإدارات بتلقي شكاوي المواطنين خلال أيام العمل الرسمية من الساعة "8" صباحًا وحتى الساعة "2" ظهرًا.

أكد محافظ الدقهلية، تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديريات التموين، والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك ومباحث التموين، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب واحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.