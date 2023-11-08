جامعة بني سويف تطلق مبادرة التوعوية لتعليم الطلاب لغة الإشارة

نظمت كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة بجامعة بني سويف، بالتعاون مع كلية التمريض، ندوة عن لغة الإشارة وذلك ضمن مبادرتها التوعوية "اتكلم إشارة"، تحت إشراف الدكتور سامح المراغي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور وليد فاروق حسن، والدكتور محمد ناجي عميدي الكليتين، ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكليتين، إذ حاضر في الندوة الدكتور محمد رشدان، مدرس الإعاقة السمعية بالكلية وسط حضور لافت من الطلاب.

وأكد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة حريصة من خلال كلياتها المختلفة على التواصل مع ذوي الهمم من الطلاب والمجتمع الخارجي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها جامعة بني سويف تجاه المجتمع المحيط، وذلك في ظل اهتمام الجمهورية الجديدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بأبنائنا من ذوي الهمم باختلاف أعمارهم ومستوياتهم التعليمية والاجتماعية ولدمجهم في المجتمع، إذ إنهم يمتلكون من الطاقات ما يجعلهم قوة حقيقية للنهوض بالمجتمع، ومن هنا بات لزاما على إدارة الجامعة تنفيذ الدورات وورش العمل لتدريب الطلاب على كيفية التواصل مع ذوي الهمم مثل تعليم لغة الإشارة وغيرها ونشر التوعية بها من خلال الكليات المتخصصة مثل كلية علوم ذوي الاحتياجات الخاصة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف.









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