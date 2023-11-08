فيلم الرعب Saw X يتخطى الـ95 مليون دولار

حققت إيرادات فيلم الرعب Saw X إلى 95 مليونا و792 ألف دولار منذ طرحه يوم 29 سبتمبر الماضى بدور العرض العالمية، والعمل من إنتاج شركة Lions Gate Films، ووصلت مدته إلى ساعة و58 دقيقة.

فيلم الرعب Saw X

إيرادات فيلم الرعب Saw X

وانقسمت الإيرادات بين 52 مليونا و450 ألف دولار بشباك التذاكر الأمريكى، و43 مليونا و341 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

أحداث فيلم الرعب Saw X

تدور أحدث Saw X، حول جون كرامر، الذى يسافر إلى المكسيك بحثًا عن علاج لحالته المتأخرة بسبب السرطان، لكن سرعان ما يكتشف تعرضه للخداع من قبل مجموعة من المحتالين؛ فيقرر جون الانتقام منهم.

أبطال فيلم الرعب Saw X

الفيلم من إخراج كيفين جيروترت، وﺗﺄﻟﻴﻒ جوش ستولبيرج، وبطولة مايكل بيتش، وتوبين بيل، وسينوف ماكودى لوند، وستيفن براند.

وتعود بداية سلسلة Saw إلى عام 2004، حيث أطلق هذه المسيرة، المخرج جيمس وان، والمنتج ليه وانيل، وتتبع السلسلة مكائد الشرير، الذى يخلق سيناريوهات معقدة ومميتة لتعليم ضحاياه درسًا، وامتدت السلسلة إلى تسعة أفلام حتى الآن، بما فى ذلك فيلم 2021Chris Rock starrer Spiral، فيما سيكون الجزء الجديد هو الفيلم العاشر بهذه السلسلة الطويلة من أفلام الرعب.

حققت سلسلة Saw أكثر من مليار دولار على مستوى العالم، وبلغ إجمالى الأرباح 102 مليون دولار فى جميع أنحاء العالم، حتى الآن.