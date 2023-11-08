الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل سيراميكا الرسمي أمام الأهلي

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الدوري الممتاز.

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تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيراميكا في لقاء الدوري

ويأتي تشكيل سيراميكا في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام
خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.
الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.
خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد أن حقق نتيجة الفوز في أول 3 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا عند المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.

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