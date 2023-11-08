تشكيل سيراميكا الرسمي أمام الأهلي

أعلن أيمن الرمادي المدير الفني لفريق سيراميكا كليوباترا ، التشكيل الأساسي للاعبيه في مواجهة الأهلي التي تنطلق في تمام الرابعة عصر اليوم على ملعب المقاولون العرب لحساب منافسات الدوري الممتاز.

ويأتي تشكيل سيراميكا في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان - رجب نبيل - أحمد هاني.

الوسط: محمد إبراهيم - أحمد القندوسي - محمد عادل - محمد توني - محمود زلاكة.

خط الهجوم: چون ايبوكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: علي الجابري - چاستيس أرثر - خالد صبحي - سعد سمير - محمد عنتر - محمد كناريا - محمود نبيل - مروان عثمان - رشيد أحمد.

ويخوض الأهلي لقاء اليوم محتلاً المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 9 نقاط بعد أن حقق نتيجة الفوز في أول 3 مباريات بالعلامة الكاملة، فيما يأتي سيراميكا كليوباترا عند المركز الـ 13 برصيد 7 نقاط.