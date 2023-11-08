آخر موعد للتقديم في وظائف التجنيد الموحد بوزارة الدفاع السعودية 1445

أعلنت إدارة التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية آخر موعد للتقديم في الوظائف المتاحة والتي بدأت يوم الأحد الماضي الموافق ٥ نوفمبر، على أن يتم قبولك في وظائف التجنيد الموحد يجب توافر شروط معينة، ولا يمكن التقديم بدونها لأن سيتم رفض طلبك في الحال مع ضرورة تقديم الأوراق اللازمة التي تثبت صحة كلامك ومن شروطها:

شروط التقديم والقبول في وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية لعام 1445

ألا تكون موظفا في أي جهة حكومية أو خاصة.

يجب اجتياز الكشف الطبي وتكون لائقا طبيا.

واجتياز جميع اختبارات القبول مثل اختبار اللياقة البدنية والمقابلة الشخصية، واختبار التخصص.

الحصول على المؤهل العلمي المطلوب للقبول بالوظيفة.

امتلاك المؤهلات المطلوبة في اللائحة التنفيذية.

لا يقل الطول عن ١٦٠ سم.

أن يكون سعودي الجنسية من حيث الأصل والمنشأ ويكون مقيم في المملكة والزواج من امرأة سعودية.

لا يقل العمر عن ١٨ عاما.

غير محكوم عليه من قبل.

تكون تلك المرة الأولى للتقديم على الوظيفة ولم يتم فصله من قبل.

موعد غلق باب التقديم في وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1445

ينتهي غدا يوم الخميس، والموافق يوم ٩ نوفمبر ليستمر لمدة خمسة أيام متتالية، ويتسارع الراغبين بالتقديم على وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية قبل انتهاء المدة المحددة له، فالوزارة تتيح التوظيف في تخصصات مختلفة لخريجي الثانوية العامة والتجارية والصناعية والدبلوم والبكالوريوس وتكون التخصصات من رتبة جندي إلى رتبة رقيب.

وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1445

ولتزداد فرصة قبولك في الوظائف تقوم بالتقديم على جميع فروع القوات المسلحة، ليصبح طلبك تحت الإجراء ويمكنك متابعته من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، كما لاتوجد أي أفضلية في أسبقية التقديم ومن فروع القوات المسلحة:

وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1445

القوات البرية الملكية السعودية.

وقوات الدفاع الجوي الملكي السعودي

قيادة القوات المشتركة.

القوات الجوية والبحرية الملكية السعودية

وقوة الصواريخ الإستراتيجية الملكية السعودية

-وأخيرا الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة.

وظائف التجنيد الموحد في وزارة الدفاع السعودية 1445