الكشف على 1426 مريضًا في قافلة علاجية بقرية الروضة بالدقهلية

وجه الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بتنظيم قافلة طبية علاجية الإثنين والثلاثاء في قرية الروضة مركز بلقاس، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبوالسعود، منسق عام القوافل بالدقهلية.



وتمكنت القافلة من توقيع الكشف على 1426 مريضًا، وضمت 9 عيادات منهم 4 متنقلة (2 أطفال- جراحة- تنظيم أسرة- نساء) والباقي داخل الوحدة، فضلًا عن معمل طفيليات وأشعة x ray، تضممن توقيع الكشف الطبى باطنة 281 أطفال 278 جراحة 174 جلدية 180 أسنان 115 عظام 201 نسا وتنظيم أسرة 197.

وتم إجراء عدد 240 تحليلًا مختلفًا للمرضى، و96حالة أشعة عادية وموجات صوتية فضلًا عن فحوصات لـ110 مرضى ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، وتحويل 12 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وإصدار 9 قرارات للعلاج على نفقة الدولة.



من جانبه لفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة، على توعية المواطنين، إذ أقيم على هامش القافلة عدد 49 ندوة تثقيفية، و125 حالة استبيان، مؤكدًا استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين، خصوصًا بالأماكن النائية والمحرومة.