أفتتاح أحدث أكوا بارك بمنتجعات بيك الباتروس بورت غالب مرسى علم

كعادتها فى التطوير والتجديد المستمر اعلنت اليوم مجموعة بيك الباتروس للفنادق عن افتتاح احدث اكوا بارك مائية داخل منتجعات بيك الباتروس بورت غالب بمرسى علم - البحر الاحمر .

يذكر ان منتجعات بيك الباتروس بورت غالب بمرسى علم تحتوى على ٣ منتجعات هى بيك الباتروس بالاس بورت غالب و بيك الباتروس أويزيس بورت غالب وبيك الباتروس ساند بورت غالب وتعتبر من أفخم المنتجعات على مستوى مرسى علم وحصدت العديد من الجوائز العالمية من السوق الالمانى HolidayCheck وتحلق الأن منفردة على مستوى منتجعات الخمس نجوم على مستوى مصر بأعلى التقييمات على موقع بوكينج دوت كوم للحجوزات الالكترونية 9.7/10 ..

الجدير بالذكر أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق تحتفل هذا العام بالعيد السنوى الحادى و الثلاثون للمجموعة فى سوق السياحة المصرى بعدد ٢٦ منتجع و أكثر من ١٤ ألف غرفة و ١٢ ألف موظف وشريك فى النجاح …