مصر حولت اليوم العالمي للعمران إلى حقيقة على أرض الواقع

شهدت مصر على مدار عشر سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي نهضة عمرانية ومعمارية غير مسبوقة والتي كانت بمثابة طفرة تنموية لم تشهدها من قبل خلال السنوات الماضية، وذلك بسبب المشروعات القومية العملاقة التي دشنتها الدولة المصرية وأصبحت مثالًا يحتذى به، ووضعت مصر في مصاف الدول المتقدمة.

و يمكن القول، إن قطاع العمران والتشييد في مصر ساهم في القضاء على العشوائيات، ورفع مستوى معيشة المواطن المصري من خلال مبادرة حياة كريمة، وتنمية الصعيد، فضًلا عن إنشاء المدن الجديدة كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة.

وترصد "بوابة الوفد"، خلال الملف الآتي كيف أصبح حلم العمران حقيقة على أرض الواقع؟