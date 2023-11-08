تشكيل الأهلي الرسمي أمام سيراميكا في لقاء الدوري

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تشكيل الفريق الأساسي لملاقاة سيراميكا كيلوباترا التي تجمع الفريقين عند الرابعة عصرًا ‏ضمن منافسات بطولة الدوري.‏





ويأتي تشكيل الأحمر في اللقاء كما يلي :

حراسة المرمى: محمد الشناوي.‏

خط الدفاع: أكرم توفيق وياسر إبراهيم ومحمد عبدالمنعم وكريم الدبيس. ‏

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وإمام عاشور وطاهر محمد طاهر وأحمد عبدالقادر. ‏

خط الهجوم: بيرسي تاو. ‏



ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: مصطفى شوبير ورامي ربيعة وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وأنتوني موديست ‏وكريم فؤاد ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا. ‏

سلة الأهلي ..

على صعيد الألعاب الأخرة ، يواجه الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي في مباراة هامة مساء اليوم الأربعاء نظيره هيئة قناة السويس في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصراً وتقام على صالة نادي المقاولون العرب، وتمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.

وشهد المران الأخير للفريق الأحمر تركيزا كبيرا من جانب الإسباني اوجستي بوش المدير الفني على التدريبات التخصصية وسرعة نقل الكرة واستعادتها بشكل سليم.