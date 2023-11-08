الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل ريش بدبس الرمان في الفرن

ريش بدبس الرمان
ريش بدبس الرمان

ريش بدبس الرمان بالفرن من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها في العزائم لتبهري ضيوفك بمذاق لذيذ وشهي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير ريش بدبس الرمان في الفرن.

 

ريش بدبس الرمان

طريقة عمل ريش بدبس الرمان في الفرن

المقادير

- لحم الريش : كيلو

- ماء ساخن : ربع كوب

- البصل : 2 حبة (مقطع شرائح)

- الثوم : فصّان (مفروم)

- الماء : 3 ملاعق كبيرة

- دبس الرمان : 3 ملاعق كبيرة

- معجون الطماطم : 2 ملعقة كبيرة

- العسل : 2 ملعقة كبيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ملعقة صغيرة

 

طريقة التحضير

في وعاء جانبي صغير، اخلطي الماء مع دبس الرمان والعسل.

أضيفي معجون الطماطم وحركي المزيج جيداً حتى يتجانس.

في صينية فرن واسعة على النار، سخني الزيت النباتي، ثم اقلي ريش اللحم من كلا الجهتين حتى يتغير لونها إلى البني.

نكّهي الريش بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي شرائح البصل، والثوم المفروم إلى الريش وقلبي.

أضيفي مزيج دبس الرمان فوق الريش في الصينية، ثم صبي الماء الساخن وقلبي جيداً.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي صينية الريش إلى الفرن لحوالي 30 دقيقة، ثم قدميها ساخنة.

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