14 فيلما بالمجان فى انتظار رواد قصر السينما خلال نوفمبر

يشهد شهر نوڤمبر الحالى مجموعة متميزة من الأفلام السينمائية، تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيونى، لرواد قصر السينما بجاردن سيتى.

تتنوع الأفلام هذا الشهر ما بين السينما العالمية، المصرية، الأوروبية، والآسيوية، بالإضافة إلى الأفلام التسجيلية وأفلام التحريك المقدمة للأطفال، والتى يعقب بعضها عدد من الندوات النقدية بحضور نخبة من النقاد والفنانين منهم الفنان تامر عبد المنعم رئيس الإدارة المركزية للشئون الفنية، د. نادر رفاعى، نشوى نبيل، وعصام حلمى. وتعرض الأفلام مجانا للجمهور فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات البرنامج اليوم الاثنين مع فيلم التحريك للأطفال «Toy Story».

ويعرض غدا الثلاثاء 7 نوفمبر عرض فيلم «American Made» ضمن نادى السينما العالمية، يعقبه ندوة للناقد د. نادر رفاعى.

ويوم الأربعاء 8 نوفمبر يعرض فيلم «Crouching Tiger, Hidden Dragon» ضمن نادى السينما الآسيوية، يعقبه ندوة نقدية للناقدة نشوى نبيل.

ويوم 13 نوفمبر يعرض الفيلم الكلاسيكى» YUMA 1957، ويعرض «YUMA 2007» يوم 21 نوفمبر، ويليه ندوة نقدية د. نادر رفاعى.

ويشهد يوم 14 نوفمبر عرض فيلم «The Blind Side» ضمن نادى السينما العالمية، يليه ندوة د. نادر رفاعى.

وفى يوم 15 نوفمبر يتجدد اللقاء مع نادى السينما الأوروبية مع فيلم «Mersine part 1» على أن يعرض الجزء الثانى يوم 22 من الشهر نفسه، ويعقب الجزئين ندوة نقدية، نشوى نبيل.

ويعرض فيلم «الأرض» يوم 20 نوفمبر، فى نادى بين الرواية والفيلم، تليه ندوة للناقد عصام حلمى.

ويقدم نادى السينما الهندية فيلم «Rustom» يوم 23 نوفمبر، بينما يعرض نادى السينما التسجيلية فيلم «Sad Hill Unearthed» يوم 27 نوفمبر، ويليه ندوة نقدية للفنان تامر عبد المنعم.

وفى يوم 28 نوفمبر يعرض فيلم «Talking Chance» ضمن نادى السينما العالمية، يليه ندوة، د. نادر رفاعى.

أما يوم 29 نوڤمبر يتضمن عرض لفيلم من السينما الآسيوية بعنوان «Hero» يعقبه ندوة لنشوى نبيل.

ويختتم البرنامج يوم 30 نوڤمبر مع الفيلم الفنزويلى «La Planta Insolent».