المهرة خضر على : دبي مدينة سياحية تنافس العالم

قالت الخبير السياحة المهرة على ، إن دبي أدرجت ضمن المقاصد السياحية الأولى على الخريطة السياحية الوافدة، وتحديداً السياحة الشاطئية، وأبرز الأمثلة على ذلك، استقبال مطار شرم الشيخ رحلة طيران من دول مختلفة.



أكدت المهرة الخبيرة السياحيه، أن مصر تواجه العديدَ من التحديات الاقتصادية، على غرار غيرها من الدول العربية، ودول العالم، والتي تزايدت حِدتها بعد الحرب الروسية الأوكرانية فبراير الماضى، وما تلاه من نقص للإمدادات في مواد أساسية مثل النفط والغاز والقمح، وارتفاع أسعارها في الأسواق العالمية، وانخفاض معدل النمو إلى 5%.

أكد المهرة في تصريحات تلفزيونية، أن سياحة الغوص بمواقع السفن الغارقة في منطقة البحر الأحمر، تقوم على رغبة السياح في الاستكشاف ودخول المراكب الغارقة في باطن البحر، وهو شغف موجود عند الكثيرين، مؤكدًا أن عدم تصدير أخبار سلبية عن مصر خلال الفترة السابقة ساهم في تنشيط السياحة.

وأشار خبير السياحي المهرة إلى أنه «تم تجهيز الطرق اللازمة للوصول إلى أماكن الغطس وكذلك المراكب والمعدات المطلوبة لسياحة الغوص، بما يعوض الفترة الماضية التي شهدت انخفاض معدلات السياحة نتيجة بث محطات خارجية لأخبار سلبية كثيرة عن مصر».

وتابعت «المهرة »، أن احتضان مصر فعاليات هامة ومؤتمرات مثل مؤتمر المناخ، كان له أثر بالغ على تنشيط السياحة، مؤكدًا أن الدولة مهتمة بتوفير كل ما يلزم لتشجيع كل أنماط السياحة.

وذكر «خضر على»، أن المنطقة العربية تعد من أفضل المقاصد السياحية؛ نظرا للعوامل الجوية التي تتفرد بها، كالشمس الساطعة، ولهذا الغرب يأمل في زيارة تلك الدول، مُشيرًا إلى أن سياحة اليُخوت من أفضل وأرقى أنواع السياحة، إذ أن عائد دخلها مُرتفع للغاية، وأن المعرض في ألمانيا يضم صالتين ليخوت أثرياء العالم.