البورصة تربح 35 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الأربعاء، بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين العرب والأجانب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع 35 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.616.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.5% ليصل إلى مستوى 23986 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي إكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودًا بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 4654 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي إكس 30 وإيجي إكس 70 بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 6901 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 370 مليون جنيه مقابل عمليات بيعه للمستثمرين المصريين وسط تداولات 4 مليارات جنيه.