فرح علي تعتمد موضة الجينز بصيحة 2024

شاركت الإعلامية فرح علي متابعيها ببعض صورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور الأشهر إنستجرام.

وبدت فرح علي بأحدث صيحات موضة الجينز لتتألق ببدلة فضفاضه صممة من الجينز بشكل عصري وجذاب وتزينت ببعض الإكسسوارات الشبابية مع ساعة اليد الذهبية.

أما من الناحية الجمالية، اختارت لم خصلات شعرها للوراء وزينته بتوقه توكه طوق ممبطنه ناعمة التصميم ووضعت لمسات ناعمة المكياج مع تحديد عينيها بالكحل والماسكرا السوداء ولون الكشمير في الشفاه.

فرح علي

هي مذيعة رياضية مصرية، درست بكالوريوس في الإعلام بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا

بدأت مسيرتها المهنية بعد تخرجها حيث عملت في اذاعة صوت العربي، ثم انضمت لفريق عمل برنامج العاشرة مساءاً، على اثرها تم ترشيحها للعمل كمراسلة لقناة اون تي في

فرح علي كم عمرها

فرح علي مواليد 18 اكتوبر 1988، أي ان عمرها الأن 34 عاماً

قدمت برنامج شبابيك عبر قناة دريم ، كما شاركت في تقديم برنامج هذا الصباح على Extra news ولها تجربة تقديم برنامج اجتماعي يحمل اسم شباب البلد عبر قناة صدى البلد

زوج المذيعة فرح علي هو السيناريست محمد عبد المعطي.

مثلها الاعلى في العمل هي الاعلامية وفاء الكيلاني، وظهرت فرح للمرة الاولى في استديو تحليلي نسائي خلال بطولة كأس مصر، الامر الذي جذب الانظار نحوها ورشحها للعمل في قناة الزمالك