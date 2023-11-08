مصر الجديدة تكشف حقيقة أنباء بيعها وتقييمها بـ20 مليار جنيه

نفت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، ما يتداول عن اتجاه القابضة للتشييد والتعمير إلى بيع الشركة.

وأكدت الشركة أنها تواصلت مع الشركة القابضة للتشييد والتعمير، وأفادت بعدم صحة ما يتردد.

حققت مصر الجديدة للإسكان والتعمير صافي ربح بلغ 19.41 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية مارس 2023، مقابل أرباح بقيمة 3.17 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال ثلاثة الأشهر الأولى من العام الجاري إلى 90.9 مليون جنيه، مقابل 63.54 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.