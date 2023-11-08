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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

شاهد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري الأبطال بث مباشر

ريال مدريد
ريال مدريد

يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو"، بالعاصمة الاسبانية مدريد، مساء اليوم، مباراة ريال مدريد وسبورتينج براجا، فى المواجهة التى تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من المجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

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تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام سبورتنج براجا في دوري الأبطال

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موعد مباراة ريال مدريد وسبورتنج براجا في دوري الأبطال والقنوات الناقلة

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أنشيلوتي يكشف موقف بيلينجهام من المشاركة في مباراة ريال مدريد وبراجا

 

ويقع ريال مدريد وبراجا في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أوروبا والتي تضم فرق نابولي الإيطالي ويونيون برلين الألماني.

توقيت مباراة ريال مدريد و براجا في دوري أبطال أوروبا 

تبدأ صافرة مباراة ريال مدريد ونظيره سبورتنج براجا في دوري أبطال أوروبا، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام براجا في دوري الأبطال 

في حراسة المرمي: كيبا أريثابالاجا

في خط الدفاع: داني كارباخال - أنطونيو روديجر - دافيد ألابا - فيرلان ميندي

ي خط الوسط: إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي - جود بيلينجهام

في الهجوم: رودريجو - فينيسيوس جونيور

يقع  ريال مدريد فى صدارة ترتيب جدول دوري الأبطال برصيد 9 نقاط، فيما يأتي براجا في المركز الثالث ويملك في رصيده 3 نقاط.

وشهدت قائمة ريال مدريد تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، استعدادا لمباراة سبورتنج براجا، والتي من المقرر لها مساء اليوم الأربعاء الموافق 8 نوفمبر 2023 في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، في الجولة الرابعة من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

 

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