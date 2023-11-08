شاهد بث مباشر مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن بدوري أبطال أوروبا

يواجه مانشستر يونايتد نظيره كوبنهاجن على ستاد باركن ستاديون، مساء اليوم الأربعاء في الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.





يهدف مانشستر يونايتد لمواصلة تحقيق سلسلة الانتصارات بعد فوزه على كوبنهاجن الدنماركي في المباراة الماضية بهدف نظيف، من أجل تعزيز فرصه في الصعود إلى الدور المقبل من دور المجموعات.



سقط مانشستر يونايتد أول مباراتين له أمام بايرن ميونخ وجالطة سراي، قبل يتدارك الأمر ويحقق الفوز في مباراته الأخيرة أمام كوبنهاجن لينعش أماله في الاستمرار في دوري أبطال أوروبا.



فيما يتذيل كوبنهاجن جدول ترتيب المجموعة الأولى ويملك في رصيده نقطة وحيدة بعد تحقيقه التعادل مع جالطة سراي بهدفين لكلاهما، وخسر أمام بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد.



توقيت مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن:



تنطلق مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر صباحا بتوقيت الإمارات.