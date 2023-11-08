حضّري رولات الكوسا المشوية بالجبن الكريمي

تتميز الكوسا بمذاقها الطيب وفوائدها المتعددة وسهولة تحضيرها بأكثر من طريقة مع مختلف المكونات لتقديم وجبة شهية متكاملة العناصر.

يفضل الكبار والصغار تناول الكوسا على الأقل مرة في الأسبوع، لمذاقها الذكي وزهد ثمنها وفوائدها الكثيرة.

ومن أبرز فوائد الكوسا انها تحافظ على صحة العين، كما أنها مصدر رائع لفيتامينات عائلة ب والتي تساعد على دعم عمليات الأيض في الجسم وتحسينها، وتحسين الصحة العقلية والنفسية، ومنع التعب والإرهاق.

طريقة تحضير رولات الكوسا المشوية بالجبن الكريمي

واليوم نقدم لكِ طريقة تحضير رولات الكوسا المشوية بالجبن الكريمي لتقديمى أفضل مذاق على مائدة الغداء.

المقادير

- الكوسا : 2 حبة (كبير الحجم / مقطع شرائح طولية رفيعة)

- جبن كريمي : كوب (طري بحرارة الغرفة)

- بقدونس : ملعقة كبيرة (مفروم)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- ملح : ربع ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- طماطم : 1 حبة (مفرومة مكعبات)

- البصل : 1 حبة (صغير الحجم / مفروم شرائح)

- خل البلسمك : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

تبلي شرائح الكوسا بالملح والفلفل وزيت الزيتون واشويها في مقلاة أو على الجريل لمدة 7 دقائق على الجهتين حتى تطرى وتنضج.

اخلطي الجبن الكريمي مع البقدونس.

وزعي الحشو على شرائح الكوسا ولفيها على شكل رولات صغيرة.

رتبي رولات الكوسا في طبق مع الطماطم ووزعي البصل الشرائح.

وزعي خل البلسمك فوق السلطة وقدميها دافئة أو باردة حسب الرغبة.