المستحضرات التجميلية المغشوشة.. تجارة مسمومة نهايتها الهلاك

في الكثير من الأحيان، يختار الإنسان بملء إرادته الحرة، الركض خلف أطماعه ونزاوته الشخصية، ضاربًا بالحائط جميع الأعراف الإنسانية والقيم الدينية والأخلاقية المُتعارف عليها، وفي الوقت الذي تتعدد خلاله القوانين والتشريعات الكفيلة لحفظ أمان المجتمع وسلامته الصحية، إلا أن الكثيرين في الخفاء، يلهثون وراء جني ثروات طائلة، حتى ولو على حساب الآخرين من حولهم، وهو ما يتصل به جرائم الغش التجاري، المتعلقة بترويج المستحضرات التجميلية المغشوشة غير المطابقة للمواصفات، لما تسببه من أضرار جسيمة بسلامة المواطنين.

منذ أقل من شهر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل، دون ترخيص في القاهرة؛ لحيازته كميات كبيرة لمستحضرات مغشوشة، حيث عثر رجال الشرطة في المصنع على 13 ألف عبوة مستحضرات "منتج نهائي"- 1,400 طن مواد كيماوية – 640 كيلو جرام خامات – 100 كيلو جرام مكسبات رائحة "جميعها مجهولة المصدر ودون مستندات تدل على مصدرها، إلى جانب عدد من الماكينات والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وقبلها، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص، لتعبئة وتغليف المستحضرات التجميلية المغشوشة والأدوية الطبية في منطقة السلام أول، حيث عُثر بداخل المخبز على كمية من المواد الغذائية وزنت 625 لتر كحول طبى – عدد من الزجاجات تحوى زيوت ومواد طبية – 100 لتر زيت خروع - 1250 عبوة ملح خاص بـ"المستحضرات التجميلية المغشوشة"، جميعها مجهولة المصدر.

عقوبة ترويج المستحضرات التجميلية المغشوشة

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أن نص المادة رقم 281 من قانون العقوبات، تضمن معاقبة كل من قام بغش أو كل من شرع في غش المواد الغذائية للإنسان أو الحيوان أو من العقاقير وكذلك النباتات الطبية وترويج المستحضرات التجميلية المغشوشة، بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تتجاوز 5 أعوام، بجانب غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 30 ألف جنيه.

مُردفًا بأن نص القانون، تضمن أن العقوبة أيضًا تشمل الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 5سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة إذا ارتكبت جريمة متعلقة بالغش في موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية قياس المنتج أو فحصها غير صحيحة.