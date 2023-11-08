الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الروسي: الوضع الدولي لا يزال صعبًا ومتوترًا للغاية

فلاديمير بوتين
فلاديمير بوتين

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء أن الوضع الدولي لا يزال صعبا ومتوترا للغاية، حيث تصاعدت الصراعات الطويلة الأمد وظهرت صراعات جديدة في مناطق مختلفة.. مشيرا إلى أن تجدد التوترات في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قد أثار الوضع في الشرق الأوسط ما جعل المدنيين يعانون أكثر من غيرهم.

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بوتين: روسيا وكازاخستان تسهمان في ضمان استقرار سوق النفط العالمية

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وقال بوتين، في كلمة عبر الفيديو كونفرانس أمام اجتماع أمناء مجالس أمن رابطة الدول المستقلة نقلتها وكالة (تاس) الروسية اليوم ، "إن الوضع الحالي في العالم متوتر للغاية".. مشيرا إلى أن بعض الدول تسعى إلى تعطيل الحكومات الشرعية في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة.

 

وأضاف الرئيس الروسي: إن عدم الاستقرار العالمي يؤثر على أوراسيا أيضا".. لافتا إلى أن أنشطة بعض الدول تهدف بشكل مباشر إلى تعطيل الحكومات الشرعية في الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، وتقويض الاستقرار الاجتماعي والقيم التقليدية، فضلا عن العلاقات التجارية والتعاونية والثقافية التي كانت وثيقة دائما.

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