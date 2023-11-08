ندوة إرشادية بزراعة الشرقية عن العفن الهبابى بأشجار المانجو وطرق المكافحة للمزارعين

قال المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية، إن إدارة المكافحة البستانية بالمديرية قامت بالتعاون مع معهد بحوث وقاية النبات، بتنفيذ ندوة إرشادية للمزارعين بناحية البساتين بمدينة الصالحية الجديدة.

وأشار إلى أن أعمال الندوة استهدفت الحديث عن العفن الهبابى في أشجار المانجو والطرق المثلي للمكافحة، وذلك في حضور الدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والدكتور حسن نبيل بمعهد بحوث وقاية النبات، والمهندس محمود شعبان مدير مكتب زراعة الصالحية الجديدة، وعدد من المهندسين الزراعيين والمزارعين.

أوضح وكيل وزارة الزراعة أن الندوة الإرشادية تناولت التعريف بالعفن الهبابى، وضرورة التقليم والتطهير باستخدام المبيدات الموصي بها من قبل وزارة الزراعة، وفي نهاية الندوة تم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحضور.