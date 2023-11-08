الشرقية تُكرم عدد من العاملين بالديوان العام لبلوغهم السن القانوني للمعاش

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، 5 من العاملين بالديوان العام وهم: رضي جمال أحمد عزازي بإدارة العلاقات العامة والإعلام، مني شوقي محمد قطب بإدارة الشئون الإدارية، محمود علي محمد بإدارة الشئون الإدارية.

كما تم تكريم جورج شوقي شوقي بإدارة التخطيط الإستراتيجي، رفعت لولي عطية بإدارة الأملاك، وذلك بمنحهم شهادات تقدير، لبلوغهم السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهم بالجهاز الإداري وذلك بمكتبه بالديوان العام في حضور المهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة.

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخاً لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة، ويؤكد أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة، لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية احتياجات المواطنين، والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة.

أشاد المحافظ بأداء المكرمين خلال فترة عملهم متمنياً لهم دوام التوفيق في حياتهم الجديدة مثمناً ما قدموه من عطاء وجهد ملموس في إدارتهم المختلفة بالديوان العام، للإرتقاء بمستوى الأداء وتحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم لمحافظ الشرقية، مؤكدين أن تكريمهم اليوم جاء لإرسال رسالة مفادها أن التكريم لكل من أخلص في عمله وسعى بقدر استطاعته لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيداً من العطاء والعمل لاستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.