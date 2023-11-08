" صوتك مستقبلك .. انزل وشارك" ندوة لتنمية الوعي بمركز إعلام الطور

شارك محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء بالندوة التوعوية "صوتك مستقبلك .. انزل وشارك " التي قام بتنظيمها مركز الإعلام بطور سيناء لرفع الوعي بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الرئاسية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة.

وتهدف الندوة إلى المساهمة في زيادة وعى المواطنين بأهمية المشاركة وزيادة نسبة التصويت من خلال رفع الوعى بأهمية المشاركة في الاستحقاقات الرئاسية والانتخابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة حول حق الممارسة في المشاركة السياسية وذلك بمركز الإعلام بطور سيناء

وفي كلمته بالندوة أعرب وكيل الوزارة عن سعادته بالمشاركة بالندوة ولقاء الحاضرين، مؤكدا على أهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الانتخابية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة في المشاركة السياسة

مشددا على عدم الانصياع لمروجي الاشاعات الذي يحاولون هز الثقة لدى المواطن بأهمية دوره خلال هذه المشاركة الوطنية وأشار وكيل الوزارة لأهمية إدراك التحديات والمخاطر التي تهدد الأمن القومي خلال المتغيرات الحالية على الساحتين الإقليمية والدولية ومحاولة فرض متغير جديد مؤكدا أن الدولة المصرية قادرة على حماية الوطن في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة مضيفا أنه يجب التصدي لأهل الشر بالتوعية والفكر المعتدل وأن يقدر كل مواطن على أرض مصر أنه جندي في مكانة موضحا أن طالب العلم جندي والمعلم جندي والمهندس جندي والدكتور وكل منهم يحمى وطنه في مكانه موجها بضرورة رفع الوعى الطلابي وتنمية الحس الوطني داخل المدارس حتى لا يتأثروا بالأكاذيب المنتشرة على وسائل التواصل والإعلام بكافة أشكاله مؤكدا أن المسؤولية الوطنية تجاه الوطن وقت السلم تحتم على كل فرد داخل مصر او خارج أن يشارك في التصويت الانتخابي الفترة القادمة لتعزيز المشاركة الوطنية والديمقراطية لبناء الوطن مشيرا أن وزارة التربية والتعليم تؤدى دورا هاما جدا للغاية في بناء الشخصية ويهتم بالتفكير والتحليل المنطقي لخلق شخصيات مؤثرة في صنع القرار في المستقبل طبقا لرؤية الدولة واستراتيجيتها 2023 للتنمية المستدامة مؤكدا أن مصر شهدت خلال السنوات الاخيرة طفرة كبيرة في مجال التعليم سواء تطوير المناهج او استخدام التكنولوجيا وتطور نظام الامتحانات او بناء المدارس.

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