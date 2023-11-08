حملات يومية لإزالة مخالفات البناء بدون ترخيص ورفع الإشغالات من شوارع الشرقية

شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن، بتنفيذ الإزالة الفورية لتعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حسم لكافة محاولات البناء بدون ترخيص، ورفع الإشغالات المخالفة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

وفي هذا الإطار قامت رئاسة مركز ومدينة أبوحماد بإزالة الإعلانات غير المرخصة بالمدينة حفاظاً على الشكل الحضارى والجمالى للمدينة.

وحفاظا على الرقعة الزراعية داخل نطاق المحافظة، شنت رئاسة مركز ومدينة الإبراهيمية حملة مكبرة لتنفيذ إزالة فورية في المهد لغرفة وسور مقامين بالمخالفة داخل الحيز العمراني بقريه الجلالية التابعة للوحدة المحلية بالحلوات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة مشتول السوق بمعاينة الشوارع التي سيتم رصفها بالمدينة وإزالة المطبات والعقبات التي تعوق خطة العمل بالشوارع، حيث تم إزالة الإشغالات الموجوده تمهيداً لتسليم الشوارع، إستعداداً للرصف ووضع الإنترلوك ضمن الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي2023 - 2024 للإرتقاء بجميع الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقامت رئاسة حي ثان الزقازيق بإستكمال أعمال التطوير الجارية بشارع أحمد إسماعيل بالقومية، حيث يتم إزالة القشرة الأرضية للارصفة قبل تركيب بلاط الانترلوك وذلك حفاظا على المظهر العام والجمالي للشوارع.