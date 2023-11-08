تحصين 113 ألف رأس أغنام وماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى، مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، إن المديرية قامت عن طريق ١٨٠ لجنة فى ١٧ إدارة خارجية خلال الإسبوع الخامس من الحملة التى بدأت أعمالها ١ أكتوبر ٢٠٢٣م بتحصين ١١٣ ألفا و ٤٦٩ رأس غنم وماعز للوقاية من مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وأشار إلى أنه تم ترقيم وتسجيل ٥٣٥٧ رأس أغنام، وذلك في إطار الحملة القومية للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، مؤكدا أهمية التحصين لأنه من أخطر الأمراض الفيروسية التى تصيب الأغنام والماعز، حيث يتم استخدام خلال الحملة لقاحا يوفر الحماية لمدة عام لمواجهة التغيرات المناخية نظراً لارتفاع درجة الحرارة في السنوات الأخيرة انتشار بعض الأمراض، وتتضمن أعراض مرض طاعون المجترات الصغيرة ارتفاع في درجة الحرارة وإسهال وتقرحات في الفم واللثة لانه يعتبر من الأمراض الفيروسية.

وأوضح مدير المديرية أنه تم عقد ٣٠٧٨ ندوة وجولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى، لتعريف المربين بالمرض وأعراضه، ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وأهمية التحصين لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.