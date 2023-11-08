تساعد على التركيز| طريقة عمل قهوة مثلجة بالفانيليا

قهوة مثلجة بالفانيليا ( آيس كوفي ) من المشروبات المنعشة التي تمد الجسم بالنشاط والحيوية؛ لإحتوائها على القهوة التي تحسن المزاج وتساعد على التركيز، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

قهوة مثلجة بالفانيليا



طريقة عمل قهوة مثلجة بالفانيليا

المقادير

- سكر : نصف كوب

- الفانيليا : نصف ملعقة صغيرة (سائلة)

- قهوة : كوب (بدرجة حرارة الغرفة)

- حليب : 2 ملعقة كبيرة

- مكعبات الثلج : حسب الرغبة

طريقة التحضير

لصنع الشربات

اخلطي السكر مع كوب ماء وضعيه في قدر متوسط على نار متوسطة مع التحريك باستمرار حتى يذوب السكر تماماً ثم اتركيه جانباً حتى يبرد تماماً.

بعد أن يبرد المزيج جيداً أضيفي الحليب والفانيليا السائلة وحركي ثم اتركيه جانباً.

وزعي القهوة على أكواب التقديم وضعي الكثير من مكعبات الثلج فيها وأضيفي قطر حسب الذوق.

فوائد القهوة

تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب

قد يساعد شرب القهوة في الوقاية من قصور القلب، وهو حالة مرضية تحدث عندما يواجه القلب صعوبة في ضخ ما يكفي من الدم إلى الجسم. حيث أشارت بعض الدراسات إلى أن شرب ثلاثة الى أربعة فناجين من القهوة مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بالسكتة القلبية.

مكافحة مرض الزهايمر

يسبب مرض الزهايمر مشكلة في الدماغ تدمر الذكريات ومهارات التفكير، مما يجعل من الصعب القيام حتى بأبسط المهام، وارتبط شرب القهوة بانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر، واكتشفت احدى الدراسات أن شرب 2-3 فناجين من القهوة يمكن أن يساعد في تقليل خطر الإصابة بالخرف والزهايمر بنسبة 65%.

تدعم صحة الكبد

يمكن للقهوة أن تحافظ على صحة الكبد وتحمي الجهاز الهضمى من الأمراض، تشير الأبحاث الجديدة إلى وجود صلة بين استهلاك القهوة وخطر الإصابة بمرض الكبد الدهني غير الكحولي، ومجموعة من أمراض الكبد التي يمكن أن تؤدي إلى التليف وتليف الكبد والسرطان.

تحسين الحالة المزاجية

تؤثر القهوة على الحالة المزاجية للأفراد بفعل احتوائها على مادة مادة الكافيين وهي منشط طبيعي للجهاز العصبي المركزي المسؤول على محاربة التعب وزيادة مستويات الطاقة، ومادة البروبيوتيك التي تقلل من الاكتئاب وحالات المزاج السيئة والتقليل من التعب الذهني وتحسين اليقظة، كما أن القهوة نفسها تحتوي على البريبايوتكس التي تعزز تكوين الأحماض الدهنية والناقلات العصبية التي تعزز الصحة العقلية.