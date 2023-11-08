ضبط 143 مخالفة تموينية بأسواق المنيا

تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 143 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 143 مخالفة تموينية منها، 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن - عدم وجود سجلات)، 23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار – مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر- بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر – تجار تموينيين).