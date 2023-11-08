مفوض الأمم المتحدة يصل معبر رفح البري

وصل اليوم الاربعاء ، إلى معبر رفح البري بشمال سيناء، فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء.

وكان سامح شكري، وزير الخارجية، استقبل أمس فولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار التشاور والتنسيق بشأن الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يواكبها من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني.

وفي سياق متصل أكد وزيرالخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم /الأربعاء/ أن التحديات العالمية تتطلب زيادة التعاون العالمي، وذلك عقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في اليابان.

وكتب بلينكن عبر منصة التدوينات القصيرة "اكس"(تويتر سابقا) اليوم:"أكدنا اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية الذي استضافه وزير الخارجية الياباني كاميكاوا يوكو مجددًا أننا سنقود بقيمنا وسنعمل مع حلفائنا وشركائنا في السعي لتحقيق السلام والأمن والازدهار".

وأضاف : "أن مجموعة السبع أصبحت أكثر اتحادًا من أي وقت مضى"..وأردف قائلا : "نقف متحدين في إدانتنا للحرب الروسية في أوكرانيا ودعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وفقا للقانون الدولي وفي الحفاظ على نظام دولي قائم على القواعد".