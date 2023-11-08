3 توجيهات جديدة من محافظ قنا لمسؤولي فرع التأمين الصحي

التقي اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بالديوان العام ، اليوم الأربعاء، مسئولي فرع جنوب الصعيد لهيئة التأمين الصحي.

وذلك لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي بمحافظة قنا، وكذا مناقشة سير العمل في منظومة التأمين الصحي والجهود المبذولة لتطوير وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

استمع المحافظ، إلى شرح تفصيلى من مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، حول الخدمات التى يقدمها فرع التأمين الصحي والمستشفى للمرضى المنتفعين .

وشدد المحافظ، على ضرورة حسن معاملة المرضى وتقديم خدمات طبية مميزة لهم ، كما شدد على ضرورة إلتزام الأطباء بالحضور فى المواعيد المحددة لهم، مع توفير أقصى درجات الراحة للمرضى آثناء تلقيهم الخدمة ، موجها بضرورة توفير استراحات وأماكن انتظار لائقة بالمرضى .

واثني، علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التامين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، من خلال تحمل العبء الأكبر نظراً لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها .





حضر الاجتماع، محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة ، والدكتور أشرف كمال مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بجنوب الصعيد، والدكتورة سماح فخر الدين مدير مستشفى التأمين الصحي بقنا ، والدكتور محمد وهمان رئيس قسم الأورام ، الدكتور عبد الناصر مختار مدير ادارة مكافحة العدوى و الجودة بالفرع ، و أحمد أبوالمجد مديرعام الشئون القانونية بالمحافظة.