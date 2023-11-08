تعرف علي زيارة محافظ الشرقية المفاجئة لشوارع أبو حماد والزقازيق

قام الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بجولة مفاجئة بشوارع مدينة أبو حماد لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك التأكد من التزام أصحاب المحال التجارية والورش الحرفية بمواعيد الغلق المحددة لهم، مشدداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

بدأ محافظ الشرقية، جولته بتفقد عدد من شوارع المدينة ليصدر تعليماته لرئيس المركز بإلزام أصحاب المحال التجارية واتحاد ملاك العمارات السكنية بوضع صناديق قمامة موحدة الألوان والأحجام أمام المحال والعمارات للحفاظ علي البيئة وخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.

والتقى المحافظ بعدد من المواطنين وأدار معهم حواراً هادئاً وتعرف على مشكلاتهم على الطبيعة، قائلاً أن المحافظة لا تدخر جهداً في سبيل الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات التنموية والخدمية المختلفة.

كلف محافظ الشرقية، صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ابو حماد، بالتنسيق مع وكيل وزارة الطرق والنقل، بإعادة طرح إستكمال أعمال رصف طريق "أبو حماد - المسيد - الحلمية - بحطيط" وإسناده لإحدى الشركات الجادة والعمل على إزالة كافة المعوقات أمامها لسرعة الإنتهاء منه، كونه يُعد محوراً مرورياً هاماً يربط بين مركزي أبو حماد وبلبيس، وكذلك سرعة الإنتهاء من رصف ورفع كفاءة شارع الشيخ أبو حماد وتهيئته أمام حركة السيارت والمارة، مؤكداً اننا جميعاً نعمل من اجل المواطنين ونسعى جاهدين لتقديم أفضل الخدمات لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة الزقازيق لمتابعة أعمال تركيب بلاط الانترلوك الجارية بالشوارع الجانبية بمنطقة لكوظ وقسم حسن صالح والتي تأتى تماشياً مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري لمدنها.

أطمأن محافظ الشرقية على معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمنطقة حيث تم الانتهاء من تركيب 2500متر من إجمالي 14 الف متر وبتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه، وذلك للإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين بالمنطقة.

شدد المحافظ على شعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان، بمتابعة الشركة المسند لها تنفيذ الاعمال والتأكد من مراعاة أماكن صفايات الأمطار وبالوعات الصرف الصحي وتنفيذها طبقا للمواصفات الفنية المحددة لسرعة الإنتهاء من اعمال الرصف الجارية بالمنطقة والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة لقاطنيها.

قدم أهالي المنطقة الشكر لمحافظ الشرقية والجهاز التنفيذي على الجهد المبذول والمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والتجميل الجارية بها لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، قام بجولة تفقدية بشوارع مدينة الزقازيق لمتابعة أعمال النظافة والتطوير الجارية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداة لأهالي المدينة، والتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة.

بدأ محافظ الشرقية جولته بمتابعة معدلات أداء ونسب تنفيذ الأعمال الجارية بالمرحلة الأخيرة بنفق عرابي بمدينة الزقازيق والمُقام بتكلفة 240 مليون جنيه، وذلك للربط بين شرق وغرب المدينة وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة بالمنطقة.

وأوضح محافظ الشرقية أن الأعمال بالنفق تسير بخطى متسارعة حيث بلغت نسبة التنفيذ الكلية للمشروع 98 % وجاري الأنتهاء من تركيب الحواجز الخرسانية الفاصلة بين الحارات المرورية بالنفق وأعمال التشطيبات والدهانات بالحوائط والأسقف تمهيداً لتشغيل النفق ودخوله الخدمة الفعلية ليمثل شرياناً مرورياً جديداً يٌساهم في فك الإختناقات المرورية داخل المدينة

وأكد المحافظ على رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمتابعة الشركة المنفذة للمشروع ومواصلة العمل على مدار اليوم لسرعة إنهاء الأعمال بالنفق وفتحه أمام حركة السيارات ليشعر المواطن بحجم هذا المشروع العملاق والذي يمثل نقله نوعية في قطاع الطرق والكباري وتحقيق السيولة المرورية داخل المدينة.

وتوجه محافظ الشرقية لمنطقة الحسينية بمدينة الزقازيق لتفقد عدد من الشوارع الجانبية والتي شهدت اعمال تطوير وتجميل وتركيب بلاط الانترلوك لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها المحافظة ، مؤكداً أن المحافظة جادة وتسير بخطى متسارعة للإنتهاء من تطوير وتجميل كافة الشوارع الجانبية بالمدينة وتقديم أفضل الخدمات لقاطنيها.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعه أسعار السلع والمواد الغذائية المعروضة بأحد المحال التجارية للتأكد من جودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي وتقديمها للمواطنين بأسعار مناسبة ، مشدداً على ضرورة تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار ، مؤكداً على ضرورة التصدي بكل حزم لإحتكار وتهريب السلع و بيعها بالسوق السوداء واستغلال المواطنين وتطبيق القانون على المخالفين

وخلال الجولة أصدر محافظ الشرقية تعليماته لرئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيسي حيي اول وثان باستمرار تكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لأعمده الإنارة وإلزام اصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحددة واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين وذلك لإعادة الإنضباط للشارع.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة لمتابعة تنفيذ تعليماته الصادرة بالإهتمام بتكثيف حملات النظافة وأعمال التجميل ورفع الاشغالات وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وكذلك متابعة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالمحال والسلاسل التجارية والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية لصد موجه ارتفاع الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين.

رافق محافظ الشرقية خلال الجولة اللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمحاسب علي الصناديلي رئيس مركز الزقازيق، ورضا بكري رئيس حي أول لزقازيق وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.