شباب البحر الأحمر تشارك في ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم



في إطار تعزيز التضامن وتقديم الدعم لذوي الهمم، انطلق ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم في الفترة من 6 إلى 10 نوفمبر 2023، ضمن فعاليات البرنامج الرئاسي العاجل لابناء المحافظات الحدودية (أهل مصر) .

جاء ذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه والأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وبتوجيهات حسن خلف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالبحر الأحمر وإشراف إيهاب طه وكيل المديرية للشباب و نادية ابراهيم السيد مدير الإدارة العامة لتنمية الشباب

تمت مشاركة أبناء البحر الأحمر من ذوي القدرات والهمم فى ملتقى الإسكندرية وتم امس استقبالهم وتسكينهم بالمدينة الشبابية بأبو قير

وفي اليوم الثاني من الملتقى، تمت زيارة القاعدة البحرية في الإسكندرية، وتحدث قائد القاعدة البحرية عن أبرز المعارك للبحرية المصريه..وتم التعرف على القواعد البحرية..واهميه البحار والمحيطات واهميه التجاره البحريه وتمثل 90% من التجاره ..ومدي عراقه قواتنا البحريه

ثم تم تنظيم جولة حرة للمشاركين لاستكشاف الموقع والتعرف على الانشطة البحرية. تضمنت الجولة العديد من الفعاليات المثيرة والممتعة، بما في ذلك التجول بشوارع وميادين الإسكندرية والاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة.

ويعتبر ملتقى الإسكندرية لذوي الهمم مناسبة مميزة تهدف إلى تعزيز التكامل والمشاركة المجتمعية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير بيئة تعليمية وتثقيفية تساعدهم على تطوير قدراتهم ومهاراتهم.

ومن المتوقع أن يشهد الملتقى المزيد من الفعاليات والأنشطة الملهمة خلال الأيام المقبلة، من بينها ورش العمل والمحاضرات والفعاليات الاجتماعية.