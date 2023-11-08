وزير الرياضة يلتقي طلبة كلية التربية الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة

ألتقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، طلبة التربية العملية بكلية التربية الرياضية بنات الجزيرة، بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.



استهل الدكتور أشرف صبحى حديثه، بتوجيه الشكر والتقدير والامتنان لطالبات كلية التربية الرياضية، ووجودهم في العاصمة الإدارية الجديدة، والتي تُعبر عن النقلة النوعية في تاريخ مصر الحديث في مختلف المجالات.



وتحدث وزير الشباب والرياضة حول دور الوزارة في إثراء الحركة الشبابية، مؤكدًا أن شباب الجامعات لهم دور كبير على مدار التاريخ المصري، وأن وزارة الشباب والرياضة على أتم الاستعداد بكل تعاون مع أفكار الشباب، فالوزارة دائما تدعم الشباب وتعمل على تمكينهم، تماشيًا مع الجمهورية الجديدة التى أرساها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية فى دولة العلم والعمل والحلم والأمل.



كما أشار الوزير إلى أهمية مباشرة الحقوق السياسية للجميع والتوعية بها من قبل الشباب الجامعي وتدريبهم على كيفية المشاركة في العملية الإنتخابية وإجراءاتها، ووحثهم على المشاركة بإيجابية في كافة الاستحقاقات الإنتخابية القادمة.





وأشادت طالبات التربية الرياضية الجزيرة، بالتطور الرياضي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية وجهود وزارة الشباب والرياضة في دعم الملتقيات والمنتديات الشبابية والجامعية في مختلف المجالات، معبرين عن اعتزازهم بتواجدهم في العاصمة الإدارية الجديدة.