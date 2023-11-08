طبيب يعتدي على شقيقة زوجته.. والمجني عليها "كله برضايا"

فتحت النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في البلاغ المقدم من سيدة تتهم فيه طبيب بالاعتداء على شقيقة زوجته طفلة تبلغ من العمر 15 سنة، وعاشرها معاشرة الأزواج أكثر من مرة في منزله.

وطلبت النيابة العامة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ملابساتها ومعرفة تفاصيلها، وعرض الطفلة على الطب الشرعي للكشف عليها.

واستمعت النيابة لأقوال الطفلة المجني عليها، حيث قالت إن شقيقتها استضافتها شهرا بسكنها في منطقة هرم سيتي، مشيرة إلى أن زوج شقيقتها أقنعها بمعاشرتها معاشرة الأزواج عدة مرات "كله كان برضايا".

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن سيدة "ا. ح. ا" 44 سنة، تقدمت ببلاغ يفيد بتعرض ابنتها "م. ع. ع" ذات 15 سنة، للاعتداء على يد زوج ابنتها الكبرى، "مصطفى. س. م" دكتور تجميل 33 سنة وهو زوج نجلة الأولى، وقام بإقناع الثانية، وقام بمعاشرتها معاشرة الأزواج أكثر من مرة أثناء إقامتها معهم بمنطقة هرم سيتي والحصري، بحسب أقوال الأم.

وبحسب التحقيقات تبين أن المتهم قام بمعاشرة الطفلة معاشرة الأزواج عدة مرات وفض غشاء البكارة داخل الشقة بمنطقة هرم سيتي، ويوم الأحد الموافق 27 أغسطس 2023، قام بإقناعها بترك المنزل بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة، وصحبتها لشقة - حصري لمدة أربعة أيام وقام بمعاشرتها معاشرته الأزواج مرة أخرى.