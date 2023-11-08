يحتوي المشروم على فوائد عديدة فضلًا عن مذاقه الطيب هيمكن إضافته بسهولة على مختلف الوصفات والأطباق التي تحضر.

الفطر هو أحد أفضل مصادر السيلينيوم، والذي يساعد الجسم في صنع مضادات التأكسد التي يمكن أن تقلل من تضرر الخلايا.

يتميز المشروم على فوائد عديدة أبرزها انه مصدر جيد لفيتامينات B2 وB3 وB5 وB9، أو ما يعرف بالفوليك، إن فيتامينات B ضرورية لتكوين ونمو الخلايا، أي أن شعرك وجلدك وأظافرك يمكن أن تصير أكثر صحةً، وكذا دماغك وقلبك.

يسهل أضافه المشروم على كافة الأصناف المفيدة واليوم نقدم لكٍ طريقة تحضير سلطة الفطر بالفلفل الملون.

المقادير

- المشروم: 2 كوب (طازج ومقطع شرائح)

- الفلفل الملوّن : كوب (مقطع شرائح)

- البصل : 1 حبة (مفروم شرائح رفيعة)

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- عصير الليمون : ملعقة كبيرة

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- بقدونس : ملعقة كبيرة (طازج ومفروم)

طريقة التحضير

اخلطي البصل والفلفل الملون في طبق.

سخني ملعقة من زيت الزيتون في مقلاة، ثم أضيفي الفطر المقطع وقلبي لمدة 8 دقائق حتى يطرى الفطر ويذبل، واتركيه ليبرد قليلاً ثم أضيفيه للطبق مع الفلفل والبصل.

تبلي الخضار بالملح والفلفل الأسود.

أضيفي ملعقة الزيت المتبقية وعصير الليمون وقلبي السلطة.

زيني بالبقدونس المفروم وقدميها.