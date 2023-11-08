تنفيذ 842 حكمًا قضائيًا في أسوان ودمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ وذلك لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

و أسفرت جهود الحملات عن ضبط 8 قضايا مخدرات وأسلحة وتنفيذ 842 حكما قضائيا فى أسوان ودمياط

مديرية أمن أسوان



ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرامات – كمية من مخدر الهيروين - عدد من الأقراص المخدرة- بندقية خرطوش – فرد محلى – طبنجة- عدد من الطلقات) بحوزة 6 متهمين لهم معلومات جنائية وتنفيذ (842) حكمًا قضائيًا متنوعًا.



مديرية أمن دمياط



ضبط 4 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,500 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلو جراما – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين- بندقية خرطوش - 2 فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لهم معلومات جنائية وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.