خبير علاقات دولية: القضاء على حركات المقاومة ضد منطق التاريخ (فيديو)

أكد طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن دور الدولة المصري تجاه الوضع الحالي في غزة والقصف الإسرائيلي المستمر على عدد من المناطق في القطاع دور واضح وراسخ، مشددًا على أن سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بخصوص الأوضاع في غزة تتسم بالصدق والشرف والثبات وعدم التغيير والاتفاق مع مبادئ القانون والقيم ومبادئ الحق والخير.

القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

وأضاف "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن سياسة مصر هي تصعيد أمام تصعيد وخطوة مقابل خطوة، حيث إن الدولة المصرية في فترات سابقة أكدت على أنه لا دخول للأجانب مقابل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمواطنين في قطاع غزة، مشددًا على أنه فيما يتعلق بأن هذه المساعدات ودخولها إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة ليست بديلًا عن وقف إطلاق النار وهو ما أكد عليه الرئيس السيسي في وقت سابق، مشددًا على أن هذه المساعدات مسار ووقف إطلاق النار في غزة مسار أخرى مطلوب بشكل قوي وكبير.

وأشار إلى أنه لابد من وقف فوري لإطلاق النار، مؤكدًا أنه ولابد من التعرف على الأسباب الحقيقية للعمليات العسكرية في قطاع غزة والقصف الإسرائيلي على غزة، حيث إن هذا النزاع لم يبدأ في الـ7 من أكتوبر ولابد من العودة للمسار السياسي، موضحًا أن مصر أكبر دولة تعي هذا النزاع جيدًا وتتعرف على ملامح خارطة الطريق ومفاتيح الحل على المستوى الاستراتيجي الكلي.

وأضاف أن رؤية الرئيس السيسي والدولة المصرية بها تأكيد على أنه لابد من تطبيق أحكام القانون وقواعد الدولة، مشددًا على أن قيم الإنسانية لم تعد موجودة وليس هناك رقي الأسرة الدولية، موضحًا أن هناك حشد دولي ينتج عنه ثقافة أنهم يتصورن أن هذا الدعم الامحدود وعدم وقف المجازر معناها القضاء على حركات المقاومة وهو ضد منطق التاريخ، موضحًا أنهم لن يستطيعوا في النهاية القضاء على حركات المقاومة فهي تحتاج سنوات وسنوات لإنهاءها.

وتابع: "الرئيس السيسي وضع الخطوط العريضة لحل الأزمة في غزة"، موضحًا أن الحق هو أن المقاومة من الصعوبة القضاء عليها، ولابد من العودة في هذه الحرب إلى القوانين الدولية.