محافظ الغربية يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ويستمع للطلبات والشكاوى

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، استمرارا للمتابعة المستمرة والتواصل مع المواطنين للوقوف على مشاكلهم والاستماع لمطالبهم وشكواهم مع متابعة تيسير الإجراءات لتلبية مطالبهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتواصل المباشر والمستمر مع المواطنين، وتلبية مطالبهم والعمل على تحقيق أفضل استجابات ممكنة في وقت قياسي.

حيث استمع محافظ الغربية لطلبات وشكاوى عدد من المواطنين،موجها بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء أسباب الشكوى بالتنسيق مع الجهات المعنية والعرض عليه،كما وجه المحافظ العاملين بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمتابعة المستمرة مع الجهات المعنية وفق منظومة تلقي الشكاوى لبحث ودراسة مطالب المواطنين والإسراع في حلها تيسيرا عليهم.

وأشار "رحمي" إلى أن المحافظة تسعى دائمًا لتلبية مطالب أهالي المحافظة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا حرصه واستمراره في التواصل الدائم والمباشر مع جميع مواطني المحافظة أثناء جولاته المستمرة للتعرف على مدى احتياجاتهم ومناقشة مطالبهم وتوفير الحلول المناسبة لها وفقًا للوائح والقوانين المتبعة.

وقال المحافظ إن المركز التكنولوجي بديوان عام المحافظة يتكون من 12 شباك تم تخصيص أحدهم لذوي الاحتياجات الخاصة وآخر للاستعلام والرد على استفسارات المواطنين ،كما تم تخصيص 2 شباك لخدمة المواطنين لتلقي الشكاوى و4 شبابيك للاستعلامات عن جميع الطلبات المقدمة لإدارات الديوان (التخطيط- خدمة المواطنين- خزينة- طلبات المرافق)، إلى جانب تخصيص 2 شباك لطلبات مركز المعلومات والمرافق (طلب تصاريح الحفر- طلبات كارت الوصف) و 2 شباك لخزينة التحصيل، مشيراً إلى أن المركز يحتوي على 25جهاز كمبيوتر و10 طابعات و10 اسكانر وبه وحدة ترتيب أدوار ونداء آلي لمنع التكدس .



وأضاف رحمي أن المركز يهدف إلى الفصل بين مقدم الخدمة ومتلقي الخدمة من خلال ميكنة الخدمات ضمن مجال التحول الرقمي، توفير تقارير لمؤشرات الأداء، توفير متابعة دورية لنسب إنجازات الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية بالمحافظة .