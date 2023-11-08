أوقاف الإسكندرية»: مصر تعيش العصر الذهبي

اكد الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية،مصر تعيش العصر الذهبى فى هذه المرحلة فى الدعوة الى الله ونشر العلم مؤكدا إن المديرية أقامت ندوة تثقيفية حول أهمية الدور المحوري الذي يجب على الإمام أن يقوم به وأن يؤديه تجاه دينه ووطنه وخاصة أنهم على ثغر عظيم من ثغور هذا الدين وهذا البلد، مشددًا على أن نشر العلم والوعي من خلال الأنشطة التي سنها الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لحماية المجتمع من كل خطر فكري يهدد استقراره.

جاء ذلك خلال الندوة التى اقامتها مديرية الاوقاف بالاسكندرية

وأشار عبدالرازق، تقوم المديرية اسبوع ثقافى وندوات ثقافية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، بعدد من المساجد الكبرى بالمحافظة و تم عقد مقرأة الأئمة بمسجد منار الإسلام بحضور الشيخ الأنصاري عمارة، مدير عام إدارة الجمرك و إختتمت المديرية الأسبوع الثقافي بمسجد الإيمان التابع لادارة أوقاف شرق، وتأتي هذه الأسابيع الثقافية في إطار حرص الوزارة على النهوض بالمستوى الفكري والثقافي لأبناء المجتمع ككل ليكونوا على بصيرة من أمرهم.

وتم ختام الأسبوع الثقافي، بفاعليات الندوة التثقيفية للسادة الائمة بمركز إعلام الجمرك.

